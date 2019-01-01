Бунт ретейлеров. Титов призвал радоваться конкуренции
Бизнес-омбудсмен в эфире НСН заявил, что новые виды платежей – всегда хорошо. Главное, чтобы ЦБ не мешал.
Крупные ретейлеры пригрозили отказаться от системы быстрых платежей по QR-кодам от Центробанка. Тарифный коридор в системе должен варьироваться от 0,2 до 0,7 процента, но представители бизнеса уверены, что банки установят максимальную ставку. Впрочем, тарифами недовольны и сами банки, считая, что они даже не покрывают себестоимость.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил в интервью НСН, что новые виды платежей способствуют развитию конкуренции, которой на рынке эквайринга в России недостаточно.
«Рыночная экономика и на то рыночная, что должна быть конкуренция. К сожалению, на эквайринге всегда был недостаток конкуренции, поэтому у нас одни из самых высоких в мире цен за реализацию платежей, особенно через банковские карты. У нас доходит до трех процентов, когда в мире меньше процента, в районе 0,3-0,4 процента, а то и ниже, причем они регулируются государством. Создание системы быстрых платежей – это конкуренция на этом рынке, которая создаст правильное давление со стороны тех, кто действительно эффективен в реализации платежей, которые осуществляют надежные и законные платежи, но при этом по самой низкой цене. Поэтому мы за то, чтобы развивались различные формы платежей. Это не единственная форма через QR-код, сегодня уже предлагаются и другие формы, мы надеемся, что они тоже будут быстро внедряться. Одно могу сказать – от банков это будет зависеть все меньше и меньше», - сказал он.
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Одновременно с этим Титов раскритиковал Центробанк, который, по его словам, препятствовал развитию рынка платежей.
«Мы считаем, что платежи должны быть на уровне 0,3-0,4 процента максимум. Это естественная себестоимость, которая покрывает все расходы финансовых организаций. Мы говорим, что здесь должна быть максимальная конкуренция и не только быстрые платежи ЦБ, но и другие формы, в первую очередь, коммерческие, должны сегодня внедряться. IT-технологии дают все больше и больше предложений в этой сфере. Не должно быть никаких барьеров для входа на рынок платежей. А банки и ЦБ у нас искусственно создавали эти барьеры. ЦБ совершенно алогично держит высокую процентную ставку, которая удушила рост экономики страны. От этого ЦБ ждать каких-то улучшений в сторону бизнеса уже поздно», - заключил Титов.
Ранее бывший председатель Центробанка Сергей Дубинин заявил НСН, что Центробанк и представители бизнеса, скорее всего, договорятся, а расходы лягут на плечи конечных потребителей.
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