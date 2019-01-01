Бунт ретейлеров. Титов призвал радоваться конкуренции

Крупные ретейлеры пригрозили отказаться от системы быстрых платежей по QR-кодам от Центробанка. Тарифный коридор в системе должен варьироваться от 0,2 до 0,7 процента, но представители бизнеса уверены, что банки установят максимальную ставку. Впрочем, тарифами недовольны и сами банки, считая, что они даже не покрывают себестоимость.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил в интервью НСН, что новые виды платежей способствуют развитию конкуренции, которой на рынке эквайринга в России недостаточно.

«Рыночная экономика и на то рыночная, что должна быть конкуренция. К сожалению, на эквайринге всегда был недостаток конкуренции, поэтому у нас одни из самых высоких в мире цен за реализацию платежей, особенно через банковские карты. У нас доходит до трех процентов, когда в мире меньше процента, в районе 0,3-0,4 процента, а то и ниже, причем они регулируются государством. Создание системы быстрых платежей – это конкуренция на этом рынке, которая создаст правильное давление со стороны тех, кто действительно эффективен в реализации платежей, которые осуществляют надежные и законные платежи, но при этом по самой низкой цене. Поэтому мы за то, чтобы развивались различные формы платежей. Это не единственная форма через QR-код, сегодня уже предлагаются и другие формы, мы надеемся, что они тоже будут быстро внедряться. Одно могу сказать – от банков это будет зависеть все меньше и меньше», - сказал он.