Экс-глава ЦБ объяснил популярность наличных расчетов попыткой уйти от налогов
Появление первого небанковского агента по приему наличных платежей нельзя считать серьезным скачком, сказал НСН Сергей Дубинин.
Используя наличные расчеты, физические лица пытаются сократить налогообложение, а юридические — социальные выплаты. Об этом НСН заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в реестре Банка России появился первый небанковский агент по приему наличных платежей физлиц — компания из Севастополя. По мнению участников рынка и экспертов, реестр быстро наполнится, поскольку менее чем через год без участия в нем такая деятельность будет запрещена. Отмечается, что, несмотря на расширение безналичных платежей, наличная оплата услуг ЖКХ, телефона, интернета и иных остается востребованным сервисом, особенно в регионах, а отзыв лицензии у «Киви-банка» открыл дополнительные возможности развития другим игрокам. По мнению Дубинина, новшество нельзя считать неким серьезным прорывом.
«Не думаю, что это какой-то качественный скачок. Если наличные платежи в определенном смысле можно проводить через банкомат, необязательно открывать счет в банке для того, чтобы с этим работать. Здесь этот портал вынесен в отдельное юридическое лицо. Сразу возникает вопрос, будет ли это как-то связано с цифровым рублем, но, судя по всему, нет. Там, скорее всего, схема, близкая к “Киви-банку”, — создание кошельков для операций с цифровым рублем внутри банков. Ничего экспериментального в этом не вижу», — сказал Дубинин.
Собеседник НСН напомнил, что крупнейшие банки не работали в Крыму на протяжении восьми лет.
«Была построена схема, при которой в некой отдельной системе платежей, не связанной с основной банковской системой, участвовали юридические лица, а переводы из Крыма направлялись через посредника по другим адресам внутри России. Правда, за последние два года санкции наложены на ведущие банковские институты, но, возможно, нововведение — это продолжение технологического решения, которое уже сложилось в Севастополе», — предположил экс-глава ЦБ.
Экономист также указал на то, что у Банка России существует несколько реестров.
«Реестры у Банка России тоже многочисленные, вряд ли небанковская структура записана в банке. Банк России — это мегарегулятор, который занимается страховым делом, рынком ценных бумаг, другими направлениями. Поэтому мне представляется, что, наверное, это просто развитие того, что уже де-факто работало», — заявил собеседник НСН.
В заключение Дубинин пояснил, почему россияне до сих пор пользуются наличными платежами.
«Люди получают зарплату либо на карту, либо в наличной форме. У тех банков, которые работают в Крыму, могут быть проблемы с организацией расчетов по дебетовым картам. Вместе с тем я не думаю, что включение системы платежей “Мир” в санкционный список влечет за собой какие-то последствия внутри страны. Так скорее попытались напугать Казахстан, Армению, другие страны, где эти карты использовались. Есть еще один аспект —люди начали получать существенную сумму в конверте в виде зарплаты, чтобы сократить собственное налогообложение и социальные взносы, выплачиваемые предпринимателями. Поэтому спрос оборота наличных в стране растет по факту объема, но объем наличного оборота остается высоким и будет, скорее всего, нарастать. Уход от налогообложения — это типичная реакция на рост затрат», — подытожил он.
Ранее аналитик банковской сферы, главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко заявил, что платежный сервис Huawei Pay перестал работать в России из-за введения в США закона о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых институтов за содействие России. По его словам, Samsung Pay также откажется работать в России.
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