Экс-глава ЦБ объяснил популярность наличных расчетов попыткой уйти от налогов

«Не думаю, что это какой-то качественный скачок. Если наличные платежи в определенном смысле можно проводить через банкомат, необязательно открывать счет в банке для того, чтобы с этим работать. Здесь этот портал вынесен в отдельное юридическое лицо. Сразу возникает вопрос, будет ли это как-то связано с цифровым рублем, но, судя по всему, нет. Там, скорее всего, схема, близкая к “Киви-банку”, — создание кошельков для операций с цифровым рублем внутри банков. Ничего экспериментального в этом не вижу», — сказал Дубинин.

Собеседник НСН напомнил, что крупнейшие банки не работали в Крыму на протяжении восьми лет.

«Была построена схема, при которой в некой отдельной системе платежей, не связанной с основной банковской системой, участвовали юридические лица, а переводы из Крыма направлялись через посредника по другим адресам внутри России. Правда, за последние два года санкции наложены на ведущие банковские институты, но, возможно, нововведение — это продолжение технологического решения, которое уже сложилось в Севастополе», — предположил экс-глава ЦБ.

Экономист также указал на то, что у Банка России существует несколько реестров.

«Реестры у Банка России тоже многочисленные, вряд ли небанковская структура записана в банке. Банк России — это мегарегулятор, который занимается страховым делом, рынком ценных бумаг, другими направлениями. Поэтому мне представляется, что, наверное, это просто развитие того, что уже де-факто работало», — заявил собеседник НСН.

В заключение Дубинин пояснил, почему россияне до сих пор пользуются наличными платежами.

«Люди получают зарплату либо на карту, либо в наличной форме. У тех банков, которые работают в Крыму, могут быть проблемы с организацией расчетов по дебетовым картам. Вместе с тем я не думаю, что включение системы платежей “Мир” в санкционный список влечет за собой какие-то последствия внутри страны. Так скорее попытались напугать Казахстан, Армению, другие страны, где эти карты использовались. Есть еще один аспект —люди начали получать существенную сумму в конверте в виде зарплаты, чтобы сократить собственное налогообложение и социальные взносы, выплачиваемые предпринимателями. Поэтому спрос оборота наличных в стране растет по факту объема, но объем наличного оборота остается высоким и будет, скорее всего, нарастать. Уход от налогообложения — это типичная реакция на рост затрат», — подытожил он.

Ранее аналитик банковской сферы, главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко заявил, что платежный сервис Huawei Pay перестал работать в России из-за введения в США закона о вторичных санкциях в отношении зарубежных финансовых институтов за содействие России. По его словам, Samsung Pay также откажется работать в России.

