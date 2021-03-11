В мире грез и иллюзий. Экономисты оценили восстановление экономики России

Своевременно принятые меры позволили России преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление, заявил президент Владимир Путин. По его словам, России удалось снизить риски вложений в свою экономику. Кроме того, реформы последних лет и новые возможности позволили не ужесточать макроэкономическую политику в условиях кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, добавил он.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в эфире НСН объяснил, какое восстановление имел в виду президент.

«Из-за карантина у нас закрылся целый ряд сфер услуг, людей принудили к самоизоляции. В результате была рецессия, снижение ВВП. Но карантинные меры у нас были менее жесткие, чем в ряде других стран. Поэтому отмена карантина вернула нас к ситуации нулевого роста, а по сравнению с предыдущим годом - небольшого восстановительного роста. То есть по итогам года мы можем выйти на уровень 2019-го. Но не больше. А вот есть ли у нас потенциал для ускорения экономического роста хотя бы до 3-3,5% ВВП, то, боюсь, у нас этого потенциала нет по целому ряду причин. У нас нет инвестиций в современные отрасли, нет возможности занять деньги за рубежом»,- отметил он.

По его мнению, большинство россиян даже этого восстановительного роста не почувствуют.

«Пока что росла бедность. Это особенно стало заметно во время кризиса. Даже люди, которые относили себя к среднему классу, поняли, что их заработки неустойчивы. Прибавка бюджетникам очень небольшая. Пособия, выданные семьям с детьми, минимальны. Нужно менять модель роста. Но это связано с внешнеполитическими проблемами, угрозой санкций. В этих условиях даже внутренний инвестор не стремится развивать производство. Он не понимает, что ждет его впереди. В лучшем случае сохранится нынешняя ситуация, ситуация стагнации», - пояснил банкир.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН предположил, откуда у Путина данные о росте экономики.

«Наш президент живет в мире грез и иллюзий, которые создают для него его ближайшие помощники. Потому что даже по официальным данным Росстата в прошлом году падение ВВП превысило 3%, падение реальных доходов, которое продолжается уже восемь лет, - 3,6%. Данных по этому году еще нет, их и быть не может. Поэтому говорить, что у нас все благополучно, это сознательное лукавство или дезинформация. Улучшения макроэкономической политики я не вижу. Мы движемся в обратном направлении. Регулярным стало повышение налогов, введение новых, формально неналоговых, сборов. Недавно Счетная палата заметила скачкообразный рост госдолга, до 4,6 трлн рублей», - перечислил Нечаев.

Ранее Андрей Нечаев в эфире НСН согласился с данными Bloomberg об экономии россиян.

