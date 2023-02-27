Экс-глава ЦБ назвал «странным» решение о масштабном сокращении сотрудников банка

Увольнение тысячи сотрудников не поможет ЦБ существенно сэкономить бюджетные средства, а для увеличения прибыли Банк России будет смягчать кредитно-денежную политику. Об этом НСН заявил экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин.

Накануне сообщалось, что Банк России намерен до 1 мая уволить из штата центрального аппарата тысячу сотрудников. «Коммерсант» пишет, что регулятор решил сократить штат ради экономии. Источники говорят, что это необходимо для выделения средств на работу ЦБ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Дубинина такая идея удивила, он не увидел смысла в волне сокращений.



«Это крайне странно выглядит, никаких рациональных объяснений этому решению я не могу подобрать. Непонятно, зачем это делать. Бюджетные расходы на этом не сэкономишь, а расходы Банка России, какими бы они ни были, все равно позволяют половину прибыли переводить в бюджет», - отметил он.

По словам собеседника НСН, ЦБ вскоре возьмет курс на смягчение кредитно-денежной политики, а для работы в новых регионах, возможно, даже потребуется расширять состав.