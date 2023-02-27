Экс-глава ЦБ назвал «странным» решение о масштабном сокращении сотрудников банка
Сергей Дубинин сказал в эфире НСН, что это не поможет ЦБ существенно сэкономить деньги для выделения средств на работу в новых российских регионах.
Увольнение тысячи сотрудников не поможет ЦБ существенно сэкономить бюджетные средства, а для увеличения прибыли Банк России будет смягчать кредитно-денежную политику. Об этом НСН заявил экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин.
Накануне сообщалось, что Банк России намерен до 1 мая уволить из штата центрального аппарата тысячу сотрудников. «Коммерсант» пишет, что регулятор решил сократить штат ради экономии. Источники говорят, что это необходимо для выделения средств на работу ЦБ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Дубинина такая идея удивила, он не увидел смысла в волне сокращений.
«Это крайне странно выглядит, никаких рациональных объяснений этому решению я не могу подобрать. Непонятно, зачем это делать. Бюджетные расходы на этом не сэкономишь, а расходы Банка России, какими бы они ни были, все равно позволяют половину прибыли переводить в бюджет», - отметил он.
По словам собеседника НСН, ЦБ вскоре возьмет курс на смягчение кредитно-денежной политики, а для работы в новых регионах, возможно, даже потребуется расширять состав.
«Прибыль будет формироваться у Банка России из его операций, исходя из денежно-кредитной политики, которая, я думаю, будет смягчаться в дальнейшем. Она сейчас застыла, но если инфляция продолжит снижаться, будет снижение ключевой ставки. Для работы в новых регионах нужно расширять состав, а не сокращать. Работа будет строиться на инвестициях в инфраструктуру, но и люди понадобятся», - заметил Дубинин.
При этом в ЦБ отметили, что оптимизация штата продолжается уже несколько лет, с 2015 года количество сотрудников сократилось на 30%. Однако, по данным отчетов регулятора, подобных масштабных сокращений не было давно. 9 декабря территориальные учреждения Банка России открылись в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Участники рынка не ожидают существенных изменений в работе Центробанка после сокращения. Эксперты отмечают, что в стране становится меньше финансовых организаций, объемы движения средств по ряду операций существенно сократились.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- СМИ: Два человека пострадали при взрыве газа в Ульяновске
- Лавров: Москва сорвала планы Запада по расчленению и изоляции России
- В Севастополе задержали двух агентов спецслужб Украины
- СМИ: Российские артиллеристы уничтожили шесть автомобилей ВСУ под Херсоном
- Пекин ответил на заявление Зеленского о встрече с Си Цзиньпином
- Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Закарпатье
- В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски
- В сети «Вкусно - и точка» появился аналог «Биг Мака»
- СМИ: Связи России и Китая в космосе ухудшились
- Умер политолог Глеб Павловский
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru