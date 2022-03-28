Экс-глава ЦБ Игнатьев уходит с поста советника Набиуллиной
Советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Сергей Игнатьев покинет этот пост 31 марта, сообщает «Интерфакс».
По данным пресс-службы Банка России, он уходит на пенсию.
74-летний Игнатьев возглавлял ЦБ с 202 по 2013 год, после чего его преемницей стала Набиуллина.
18 марта президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность.
Через несколько дней в СМИ появилась информация, что глава Центробанка якобы хотела уйти в отставку, но Путин попросил ее остаться.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не может подтвердить эту информацию, а в Банке России ее опровергли.
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