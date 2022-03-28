Экс-глава ЦБ Игнатьев уходит с поста советника Набиуллиной

Советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Сергей Игнатьев покинет этот пост 31 марта, сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-службы Банка России, он уходит на пенсию.

«Ястреб, голубь и щелкунчик»: Набиуллина идет на третий срок

74-летний Игнатьев возглавлял ЦБ с 202 по 2013 год, после чего его преемницей стала Набиуллина.

18 марта президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность.

Через несколько дней в СМИ появилась информация, что глава Центробанка якобы хотела уйти в отставку, но Путин попросил ее остаться.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не может подтвердить эту информацию, а в Банке России ее опровергли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры