Экс-глава ЦБ Игнатьев уходит с поста советника Набиуллиной

74-летний Игнатьев возглавлял ЦБ с 202 по 2013 год, после чего его преемницей стала Набиуллина.

18 марта президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность.

Через несколько дней в СМИ появилась информация, что глава Центробанка якобы хотела уйти в отставку, но Путин попросил ее остаться.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не может подтвердить эту информацию, а в Банке России ее опровергли.

