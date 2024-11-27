Песков: Россияне не почувствуют рост доллара
27 ноября 202418:11
Ситуацию с ростом курса доллара США и евро прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал SHOT.
По его словам, россияне не почувствуют рост доллара.
«Потому что у них зарплата в рублях», - заявил представитель Кремля.
Ранее курс доллара на Forex превысил 110 рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru