Песков: Россияне не почувствуют рост доллара

Ситуацию с ростом курса доллара США и евро прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал SHOT.

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По его словам, россияне не почувствуют рост доллара.

«Потому что у них зарплата в рублях», - заявил представитель Кремля.

Ранее курс доллара на Forex превысил 110 рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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