Экс-глава ФАС Артемьев назначен президентом СПбМТСБ

«Совет директоров ... на заседании 3 ноября 2023 года назначил президентом биржи Игоря Артемьева», — указано в сообщении.

Артемьев сменил на этой должности Алексея Рыбникова, пишет Ura.ru. Последний возглавлял СПбМТСБ с 2011 года.

По словам нового президента биржи, площадке предстоит разработать стратегию развития на следующий период. В числе важнейших задач СПбМТСБ — формирование национальных индикаторов, в частности, по нефти.

Ранее стало известно о назначении экс-руководителя департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры Дмитрия Угнивенко новым заместителем главы министерства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

