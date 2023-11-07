Экс-глава ФАС Артемьев назначен президентом СПбМТСБ
Бывшего главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева назначили президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Об этом сообщила торговая площадка.
«Совет директоров ... на заседании 3 ноября 2023 года назначил президентом биржи Игоря Артемьева», — указано в сообщении.
Артемьев сменил на этой должности Алексея Рыбникова, пишет Ura.ru. Последний возглавлял СПбМТСБ с 2011 года.
По словам нового президента биржи, площадке предстоит разработать стратегию развития на следующий период. В числе важнейших задач СПбМТСБ — формирование национальных индикаторов, в частности, по нефти.
Ранее стало известно о назначении экс-руководителя департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры Дмитрия Угнивенко новым заместителем главы министерства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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