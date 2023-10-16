Петербургская международная товарно-сырьевая биржа приостановила торги
16 октября 202312:20
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа приостановила торги. Об этом говорится в сообщении площадки.
«В 11:25 мск торги в товарных секциях АО "СПбМТСБ" будут приостановлены. Причины уточняются», — сообщила биржа.
СПбМТСБ пообщала дополнительно сообщить о времени возобновления торгов.
В сентябре Московская биржа приостановила торги на срочном рынке на четыре часа из-за сбоя в системе расчетов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru