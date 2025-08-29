В ВТБ допустили снижение ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов

Банк России на ближайшем заседании совета директоров может рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов, считает первый зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Об этом он заявил журналистам.

Заседание регулятора запланировано на 12 сентября.

«Полагаю, что... Банк России будет выбирать между двух опций снижения ключевой ставки - минус 100 или 200 базисных пунктов», - отметил Пьянов.

По словам эксперта, в пользу более осторожного снижения говорят нынешние темпы движения «выше целевых базовых "инфляционных" компонентов», неопределенность с уровнем дефицита бюджета РФ, ускорение корпоративного кредитования в июле. При этом более весомое понижение ставки допускают на фоне роста ВВП во втором квартале в 1,1% при прогнозных 1,8%.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что снижение ключевой ставки Центробанка повлечет за собой разморозку приостановленных промышленных инвестиционных проектов, пишет «Свободная пресса».

