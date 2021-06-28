Экономисты сообщили, ждать ли в России дефляции в 2021 году
В 2021 году в России впервые за два года не будет дефляции по итогам августа и сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на ведущих экономистов банков, университетов и рейтинговых агентств.
«Будет хороший урожай, что позволит снизить цены на сезонные овощи и фрукты, однако за счет других компонентов индекса потребительских цен мы прогнозируем положительные темпы инфляции в августе и сентябре», - сообщил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
Летом и осенью темпы инфляции самые низкие, но «отрицательного роста» в текущем году ждать не приходится, считает аналитик «ЮниКредит Банка» Ариэл Черный.
Даже снижение цен на продукты питания не сможет перекрыть инфляцию других товаров из потребительской корзины, отметил макроаналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов.
Раздача денег людям привела к росту экономики в США и Великобритании, однако в России такая модель не сработает и приведет только к росту цен, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
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