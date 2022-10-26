Экономисты предложили создать резервный фонд пенсионной системы

В России следует создать резервный фонд пенсионной системы, уточнить правила расчета стоимости пенсионных баллов и объема федеральных переводов во внебюджетные фонды. Об этом заявили специалисты РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара. Их заключение на проект федерального бюджета на 2023-2025 годы опубликовало издание РБК.

Стало известно, какие изменения ждут пенсионеров в 2023 году

Кроме того, эксперты предложили сократить количество льгот по страховым взносам, из-за которых снижается финансовая обеспеченность солидарной пенсионной системы. По мнению аналитиков, здесь необходимо учесть и оценить влияние объявленной в стране частичной мобилизации. В частности, предполагается, что существует риск сокращения доходов Пенсионного фонда. Спецоперация может спровоцировать рост расходов на выплату пенсий по инвалидности, добавили эксперты.

Авторы проекта рассказали, что идея резервного фонда — сделать его целевым, а вложенные средства расходовать на выплату пенсий при возникновении непредвиденных обстоятельств.

Ранее сообщалось о принятии в первом чтении законопроекта о заморозке накопительной части пенсий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияРезервный ФондПенсионный Фонд
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