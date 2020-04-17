Глава Минэкономразвития исключил вероятность дефолта в РФ
Министр экономического развития Максим Решетников исключил возможность дефолта в России, как в 1998 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, Решетников заявил об этом в эфире Первого канала в программе «Познер», отвечая на соответствующий вопрос телеведущего. По его мнению, Россия справится с кризисом из-за пандемии.
Министр отметил, что страна уже сталкивалась с серьезными экономическими потрясениями в 2008 и 2014 годах, указав на цикличность экономического развития, пишет ОТР. Решетников добавил, что текущая ситуация осложняется мировым характером, однако выразил уверенность, что у РФ есть достаточный опыт, чтобы справится с трудностями.
Глава МЭР также подчеркнул, что сегодня государству необходимо оказывать поддержку бизнесу, чтобы у них "осталось желание" этим заниматься.
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