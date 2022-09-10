США предупредили о наказании за попытку скрыть данные о российской нефти при потолке цен
Планируемый США режим лимитов стоимости нефти предусматривает наказание для предприятий, которые не укажут происхождение или закупочную цену сырья. Об этом заявили в Министерстве финансов Соединенных Штатов.
Как отметил первый замглавы ведомства Адевале Адейемо, компании, которые фальсифицируют документы или иным способом скроют источник или стоимость нефти, столкнутся с последствиями «в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка цен».
Кроме того, Адейемо предположил, что Россия продолжит поставлять нефть по установленной цене или ниже нее.
«С экономической точки зрения удерживать сырье просто не имеет смысла. Потолок цен создает отчетливый стимул продавать нефть в рамках зафиксированного лимита», – цитирует замминистра ТАСС.
Замглавы Минфина подчеркнул, что западные страны установят ценовой лимит на сырье выше предельных издержек производства в России. По мнению Адейемо, Москве придется продолжать продавать нефть, в противном случае РФ «столкнется с угрозой деградации своих производственных мощностей в долгосрочной перспективе».
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