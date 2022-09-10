США предупредили о наказании за попытку скрыть данные о российской нефти при потолке цен

Планируемый США режим лимитов стоимости нефти предусматривает наказание для предприятий, которые не укажут происхождение или закупочную цену сырья. Об этом заявили в Министерстве финансов Соединенных Штатов.

Как отметил первый замглавы ведомства Адевале Адейемо, компании, которые фальсифицируют документы или иным способом скроют источник или стоимость нефти, столкнутся с последствиями «в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка цен».