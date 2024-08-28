Экономист Зельцер спрогнозировал курс доллара в 91,5 рубля на следующей неделе
Эксперт по фондовому рынку, экономист Михаил Зельцер в интервью «Газете.Ru» прогнозировал, что на следующей неделе курс доллара на межбанковском рынке достигнет 91,5 рубля, евро — 102,3 рубля, а юань будет торговаться на уровне 11,8 рубля.
Зельцер отметил, что курс юаня остается относительно стабильным по сравнению с долларом и евро, и вписывается в прогнозируемый диапазон 11,5-12 рублей до конца лета. Он объяснил, что поддержку рублю оказывают жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, высокая процентная ставка, ограничивающая спрос на валюту, а также нормы по репатриации экспортной выручки и бюджетное правило.
Эксперт подчеркнул, что временные проблемы с ликвидностью доллара и евро обусловлены нехваткой предложения на внебиржевом рынке. Однако он ожидает, что ситуация стабилизируется и эти валюты скорректируются к началу осени, на что указывают срочные контракты — фьючерсы на доллар и евро на сентябрь торгуются на 2-3% дешевле августовских.
По состоянию на 28 августа, курс доллара на межбанковском рынке превышал 91 рубль, евро — 101 рубль, а юань на бирже стоил 11,83 рубля, согласно данным Мосбиржи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru