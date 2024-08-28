Экономист Зельцер спрогнозировал курс доллара в 91,5 рубля на следующей неделе

Эксперт по фондовому рынку, экономист Михаил Зельцер в интервью «Газете.Ru» прогнозировал, что на следующей неделе курс доллара на межбанковском рынке достигнет 91,5 рубля, евро — 102,3 рубля, а юань будет торговаться на уровне 11,8 рубля.

Зельцер отметил, что курс юаня остается относительно стабильным по сравнению с долларом и евро, и вписывается в прогнозируемый диапазон 11,5-12 рублей до конца лета. Он объяснил, что поддержку рублю оказывают жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, высокая процентная ставка, ограничивающая спрос на валюту, а также нормы по репатриации экспортной выручки и бюджетное правило.