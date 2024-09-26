ФАС направила запросы крупнейшим производителям молока в целях мониторинга цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России для мониторинга цен, говорится в официальном сообщении.
Все крупные организации должны предоставить информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, раскрыть полную себестоимость и рентабельность производства молока. Все эти данные будут предоставлены в период с января по август. Это позволит ФАС решить, насколько завышение цен было обоснованным.
О намерении поднять цены на молочную продукцию ранее заявили сразу несколько крупных заводов. Причина — в сдерживании цен на фоне перепроизводства прошлого года и рост мировых цен на молочные жиры, которые продолжают закупать российские компании. Влияют также рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.
Молочная отрасль делает все, чтобы сдержать цены на продукцию, подорожание несущественное, так как никто не хочет «спугнуть» нарастающий потребительский тренд, заявил ранее генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий «Радиоточке НСН». В первую очередь, подорожание происходит из-за инфляции. Дорожают все составляющие молочной продукции, в том числе сырье, растет себестоимость. Опережающими темпами дорожает все, что содержит какао, предупредил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru