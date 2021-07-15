Союз потребителей призвал ввести продовольственные субсидии

Государству необходимо адресно помогать гражданам, которые не могут справиться с ростом цен на продукты питания, в первую очередь, семьям с детьми. Об этом на пресс-конференции НСН заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Представьте себе семью, где трое детей маленьких, мама с ними сидит, отец работает и получает среднюю зарплату для России без учёта Москвы с областью и Санкт-Петербурга. Это будет где-то 36 тысяч рублей. Разделите их на пятерых, и у вас получится примерно по 7 тысяч на душу. Это существенно ниже прожиточного минимума. При этом государство на себя обязательств никаких не берёт. Сейчас такая семья получит разовую помощь на детей по 10 тысяч рублей. Но им есть надо каждый день. Надо срочно разморозить давний проект Минпромторга по государственной поддержке таких семей продовольственными субсидиями. Это абсолютно правильный проект и то, что его не запускают – серьёзная ошибка. В итоге, у нас растут дети, не получая должного питания, в дальнейшем это будет большая проблема для них и для всего общества», - подчеркнул Пётр Шелищ.

В свою очередь предприниматель Дмитрий Потапенко объяснил на пресс-конференции НСН, кто виноват в росте цен.

