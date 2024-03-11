Экономист заявил, что сумма обмена замороженных активов россиян недостаточна

Российские инвесторы смогут обменять замороженные активы только на сумму в пределах 100 тысяч рублей, для большинства из них такая сумма недостаточна, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

Тем не менее, по его словам, эта мера «заслуживает внимания». Перепелица усомнился, что сделки полностью завершатся к 1 сентября.