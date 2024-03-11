Экономист заявил, что сумма обмена замороженных активов россиян недостаточна
Российские инвесторы смогут обменять замороженные активы только на сумму в пределах 100 тысяч рублей, для большинства из них такая сумма недостаточна, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.
Тем не менее, по его словам, эта мера «заслуживает внимания». Перепелица усомнился, что сделки полностью завершатся к 1 сентября.
«Инвесторы скорее всего столкнуться с дополнительными комиссиями посредников и достаточно долгим процессом проведения сделки, так как активы будут обмениваться не напрямую», — сказал экономист «Газете.Ru».
Собеседник издания также предупредил о риске заключения сделок на нерыночных условиях.
Сегодня Минфин РФ объявил условия обмена замороженными активами россиян.
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