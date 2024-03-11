Правительство утвердило условия обмена заблокированными активами
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия выкупа нерезидентами иностранных ценных бумаг (ИЦБ) у физических лиц-резидентов. Сделки должны быть завершены до 1 сентября, сообщил Минфин. Организатором торгов назначено ООО «Инвестиционная палата».
Прием заявок россиян стартует 25 марта, а завершится 8 мая. Физические лица смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов.
Иностранцы получат возможность выкупить у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денег на счетах типа «С».
Минфин полагает, что благодаря этому механизму около 3-х миллионов россиян смогут вернуть свои вложения в пределах 100 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru