Правительство утвердило условия обмена заблокированными активами

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия выкупа нерезидентами иностранных ценных бумаг (ИЦБ) у физических лиц-резидентов. Сделки должны быть завершены до 1 сентября, сообщил Минфин. Организатором торгов назначено ООО «Инвестиционная палата».
Прием заявок россиян стартует 25 марта, а завершится 8 мая. Физические лица смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов.

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Иностранцы получат возможность выкупить у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денег на счетах типа «С».

Минфин полагает, что благодаря этому механизму около 3-х миллионов россиян смогут вернуть свои вложения в пределах 100 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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