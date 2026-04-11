Путин потребовал у Кондратьева объяснить снижение сельхозпроизводства на Кубани
Российский лидер Владимир Путин потребовал у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева объяснить причины снижения сельхозпроизводства в регионе. Это произошло на встрече с политиком вечером 10 апреля.
На сайте Кремля отмечается, что в ходе переговоров глава государства в том числе обсудил с Кондратьевым проведение посевной кампании и развитие агропромышленного комплекса Кубани.
Губернатор подчеркнул, что Краснодарский край остается абсолютным лидером по объему сельхозпродукции. При этом он предположил, что на снижение ее производства в регионе мог повлиять урожай пшеницы 2025 года.
«Там всего 11,2 млн т. Потому что вначале возвратные заморозки, а потом засуха. И мы, конечно, просели», - рассказал Кондратьев.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН сообщил, что похолодание в столичном регионе будет недолгим, поэтому неустойчивая погода не нанесет ущерба озимым культурам.
- СМИ: КНР в ближайшее время собирается поставить ИРИ системы ПВО
- «Всегда умеет удивлять»: Чего ждать от новой книги Пелевина про Эпштейна
- Во Владикавказе по делу о взрыве на складе задержали 3 подозреваемых
- МО: За сутки силы ПВО сбили 259 дронов ВСУ
- ВС РФ атаковали объекты промышленности и энергетической инфраструктуры Украины
- Спектакли из Севастополя впервые вышли в финал премии «Золотая маска»
- В Армении разработают аналог игры GTA
- Россиянам раскрыли самые популярные схемы обмана перед Пасхой
- Названа дата выхода сериала «Радар» о пришельцах в 1988 году