Путин потребовал у Кондратьева объяснить снижение сельхозпроизводства на Кубани

На сайте Кремля отмечается, что в ходе переговоров глава государства в том числе обсудил с Кондратьевым проведение посевной кампании и развитие агропромышленного комплекса Кубани.

Губернатор подчеркнул, что Краснодарский край остается абсолютным лидером по объему сельхозпродукции. При этом он предположил, что на снижение ее производства в регионе мог повлиять урожай пшеницы 2025 года.

«Там всего 11,2 млн т. Потому что вначале возвратные заморозки, а потом засуха. И мы, конечно, просели», - рассказал Кондратьев.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН сообщил, что похолодание в столичном регионе будет недолгим, поэтому неустойчивая погода не нанесет ущерба озимым культурам.