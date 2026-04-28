При пожаре в новостройке на севере Москвы погиб один человек
Один человек погиб, шестеро пострадали в результате пожара в новостройке на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным ведомства, специалисты спасли с места ЧП 21 человека.
«Шесть человек пострадали, один человек, к сожалению, погиб», - рассказали в МЧС.
В строящемся здании может находиться более 200 человек, пишет RT.
Как уточнили в управлении МЧС по Москве, пожар произошел на 2 и 3 этажах строящегося здания во 2-м Амбулаторном проезде. Пожарные с помощью спасательных устройств спасли 12 человек, три человека обратились к медикам до прибытия спасателей.
Ранее пожар произошел в 16-этажном жилом доме на проспекте Вернадского в Москве, пострадали пять человек.
- При пожаре в новостройке на севере Москвы погиб один человек
