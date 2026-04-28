В МИД заявили, что «Африканский корпус» понес потери в Мали
Жертвы со стороны «Африканского корпуса» Минобороны России зафиксированы в Мали после атаки повстанцев. Об этом заявил замглавы МИД Георгий Борисенко, передает ТАСС.
Ранее корпус сообщил, что продолжает отражать масштабную атаку исламистов на позиции правительственных сил Мали.
Как отметил Борисенко, 25 апреля в республике произошли скоординированные вылазки террористических групп и сепаратистов.
«Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооруженным силам... и, к сожалению, по подразделениям нашего "Африканского корпуса". В результате имеются жертвы с нашей стороны в том числе», - отметил дипломат.
Замглавы МИД указал, что мятежники захватили город Кидаль на севере Мали, что создает большую проблему.
Горячие новости
