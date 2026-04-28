«Унести пунш в разгар вечеринки»: Набиуллина высказалась о задаче ЦБ
Банк России, принимая решения по ключевой ставке, пытался не допустить перегрева экономики, однако сейчас показатель не нацелен на специальное замедление экономического роста. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, пишет РБК.
Как напомнила глава ЦБ, в прошлом году наблюдался выход из так называемого перегрева экономики, который не всегда ощущается, однако макроданные доказывают, что спрос существенно превышает предложение.
«И здесь я бы хотела вспомнить известную фразу одного из руководителей FED [ФРС США] Уильяма Мартина, который говорил о том, что задача Центральных банков — это унести чашу с пуншем во время разгара вечеринки. Именно это позволяет поддерживать финансовую, ценовую стабильность», — заявила Набиуллина.
По ее словам, Центробанк руководствовался аналогичными мотивами, чтобы «никто не напился в хлам».
Ранее Банк России на заседании принял решение снизить ключевую ставку до 14,5%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
