Европе предрекли беспрецедентный энергокризис зимой

Международное энергетическое агентство предполагает, что Европе предстоит столкнутся с беспрецедентным энергетическим кризисом ближайшей зимой, в связи с чем потребление газа необходимо будет урезать дополнительно на 13%. Об этом говорится в новом отчёте МЭА о состоянии рынка голубого топлива.

Отмечается, что европейские государства уже сократили потребление газа на 10 с лишним процентов за последние восемь месяцев. Эксперты высказывают опасения по поводу предстоящих перебоев в поставках газа, что вынудит власти стран ЕС ввести нормированное потребление электроэнергии.

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Ранее Евросоюз пришёл к соглашению об обязательном сокращении потребления электроэнергии не менее чем на 5% в час пик для предприятий и домохозяйств. Малые производства, такие как пекарни, оказались на грани вынужденного закрытия из-за резкого роста счетов за электроэнергию.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшую субботу «Газпром» уведомил нефтегазовую группу Eni о прекращении поставок газа в Италию из-за «невозможности его транспортировки через Австрию».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ЕвропаЭнергетикаКризис
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