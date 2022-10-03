Европе предрекли беспрецедентный энергокризис зимой

Международное энергетическое агентство предполагает, что Европе предстоит столкнутся с беспрецедентным энергетическим кризисом ближайшей зимой, в связи с чем потребление газа необходимо будет урезать дополнительно на 13%. Об этом говорится в новом отчёте МЭА о состоянии рынка голубого топлива.

Отмечается, что европейские государства уже сократили потребление газа на 10 с лишним процентов за последние восемь месяцев. Эксперты высказывают опасения по поводу предстоящих перебоев в поставках газа, что вынудит власти стран ЕС ввести нормированное потребление электроэнергии.