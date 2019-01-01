Делягин отмерил российской экономике не более года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян. Он отметил, что руководство государства четко знает, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, сообщает ТАСС. Так Песков прокомментировал данные Росстата о том, что почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду. Товары длительного потребления, к которым относится, например, мебель и техника, им недоступны.

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что если бы правительство хотело улучшить жизнь россиян, оно бы это сделало. Пока что, по его словам, руководство страны делает все обратное.

«Если бы Кремль хотел сделать что-то хорошее, он бы сделал это 19 лет назад. Или год назад. Но Кремль делает другие вещи. Они украли у нас пять лет жизни в виде пенсионной реформы. Это что, они нам хотели лучше сделать? Они повысили налоги – ситуация, когда они сами не могут объяснить, зачем это сделано. Они стали разрушать экономику, когда федеральный бюджет захлебывается от денег. Находят деньги для израильских пенсионеров, но не находят для российских. Это как? Разжигание антисемитизма, которым занимался Дмитрий Анатольевич Медведев? У них, наверное, какие-то другие интересы. А какие, надо спросить у Пескова. Я не знаю, какие у него интересы, хотя, если посмотреть на запястье его руки, то я думаю, что можно много интересного узнать про его интересы», - отметил он.