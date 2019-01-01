Делягин отмерил российской экономике не более года
Экономист в эфире НСН обрушился с критикой на действия Кремля в связи с заявлением пресс-секретаря президента России о падении доходов населения страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян. Он отметил, что руководство государства четко знает, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, сообщает ТАСС. Так Песков прокомментировал данные Росстата о том, что почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду. Товары длительного потребления, к которым относится, например, мебель и техника, им недоступны.
Экономист Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что если бы правительство хотело улучшить жизнь россиян, оно бы это сделало. Пока что, по его словам, руководство страны делает все обратное.
«Если бы Кремль хотел сделать что-то хорошее, он бы сделал это 19 лет назад. Или год назад. Но Кремль делает другие вещи. Они украли у нас пять лет жизни в виде пенсионной реформы. Это что, они нам хотели лучше сделать? Они повысили налоги – ситуация, когда они сами не могут объяснить, зачем это сделано. Они стали разрушать экономику, когда федеральный бюджет захлебывается от денег. Находят деньги для израильских пенсионеров, но не находят для российских. Это как? Разжигание антисемитизма, которым занимался Дмитрий Анатольевич Медведев? У них, наверное, какие-то другие интересы. А какие, надо спросить у Пескова. Я не знаю, какие у него интересы, хотя, если посмотреть на запястье его руки, то я думаю, что можно много интересного узнать про его интересы», - отметил он.
Собеседник НСН предрек государству во главе с таким правительством скорое самоуничтожение.
«Государственная политика меняет свое русло, когда государство понимает, что оно ошиблось, либо когда состав руководителей государства меняется. Первый вариант случится, если господин Путин поймет, что разрушение социально-экономической сферы России создает для него значительно больше угрозы, чем фашисты на Украине или американская пропаганда. Но он, судя по всему, у нас человек бесстрашный. Судя по его действиям условно последних пяти лет, он человек бесстрашный. Значит, скорее всего, это государство дождется самоубийства, ну а на руинах надо будет пытаться что-то строить заново. Как нам приходилось в 1992 году, как нашим предкам приходилось в 1918. Я думаю, годик мы еще проживем, а дальше вряд ли», - предположил эксперт.
В начале апреля социологи выяснили, что около 40 процентов россиян начали больше экономить на еде и непродовольственных товарах. Ранее фиксировалась экономия граждан на лекарствах. Эксперты связывают это с падением реальных доходов населения.
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