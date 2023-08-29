Экономист Задорнов считает, что возвращение валюты в РФ укрепит рубль до 85 за доллар

По его словам, один из них — возвращение валюты в РФ. Также необходимо прийти к сокращению бюджетного и монетарного стимулирования, которое способствует росту спроса на импорт и ослаблению российской национальной валюты.

Еще один способ — контроль за продажами валюты со стороны экспортеров. Банку России придется ввести четкие требования.

Банки заработали на ослаблении нацвалюты почти 100 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

