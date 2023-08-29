Экономист Задорнов считает, что возвращение валюты в РФ укрепит рубль до 85 за доллар

Назван способ укрепить рубль до 85 за доллар, сообщает РБК со ссылкой на экономиста, министра финансов России в 1997-1999 годах Михаила Задорнова.

ВЦИОМ: Россияне стали реже хранить сбережения в долларах

По его словам, один из них — возвращение валюты в РФ. Также необходимо прийти к сокращению бюджетного и монетарного стимулирования, которое способствует росту спроса на импорт и ослаблению российской национальной валюты.

Еще один способ — контроль за продажами валюты со стороны экспортеров. Банку России придется ввести четкие требования.

Банки заработали на ослаблении нацвалюты почти 100 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаРубль

Горячие новости

Все новости

партнеры