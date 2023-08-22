ВЦИОМ: Россияне стали реже хранить сбережения в долларах

Россиян, которые не интересуются курсом валют, в июле 2023 года стало меньше, чем в июне - 42% против 49%.

Отмечается, что за ситуацией на валютном рынке в основном следят мужчины до 34 лет с высшим или неполным высшим образованием и хорошим материальным положением. Не интересуются данной темой как правило женщины старшего возраста со средним специальным или неполным средним образованием, которые вместо интернета получают информацию из телевизора.

Также уточняется, что россияне, у которых имеются «свободные» деньги, предпочитают хранить их в рублях (68%). Ещё 6% опрошенных выбирают для хранения сбережений доллары, при этом в 2022 году таких было почти в два раза больше - 11%. У 27% россиян какие либо сбережения отсутствуют вовсе.

Ранее Фонд «Общественное мнение» провёл опрос и выяснил, что большинство россиян (58%) считают, что введенные после начала спецоперации санкции против России не повлияли на них и их образ жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

