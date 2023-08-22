ВЦИОМ: Россияне стали реже хранить сбережения в долларах
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что более половины россиян (58%) регулярно и иногда следят за курсом рубля. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.
Россиян, которые не интересуются курсом валют, в июле 2023 года стало меньше, чем в июне - 42% против 49%.
Отмечается, что за ситуацией на валютном рынке в основном следят мужчины до 34 лет с высшим или неполным высшим образованием и хорошим материальным положением. Не интересуются данной темой как правило женщины старшего возраста со средним специальным или неполным средним образованием, которые вместо интернета получают информацию из телевизора.
Также уточняется, что россияне, у которых имеются «свободные» деньги, предпочитают хранить их в рублях (68%). Ещё 6% опрошенных выбирают для хранения сбережений доллары, при этом в 2022 году таких было почти в два раза больше - 11%. У 27% россиян какие либо сбережения отсутствуют вовсе.
Ранее Фонд «Общественное мнение» провёл опрос и выяснил, что большинство россиян (58%) считают, что введенные после начала спецоперации санкции против России не повлияли на них и их образ жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Россияне стали реже хранить сбережения в долларах
- Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16
- СМИ: Иран представил управляемые бомбы для беспилотников
- В Китае назвали ошибкой сброс зараженной воды с АЭС «Фукусима»
- Россиян предупредили о приближении колоссальной 4-дневной магнитной бури
- Туроператоры: Цены на путевки в Таиланд снизились на треть
- СМИ: Глава украинской разведки пригрозил новыми ударами по Крыму
- Новый очаг сибирской язвы обнаружили в Воронежской области
- Резников рассказал, когда Киев получит истребители F-16
- В России потребовали отменить концерт Ани Лорак в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru