Экономист: В России подешевели яйца, морковь и бананы
В России снизились цены на ряд продуктов, среди них яйца, морковь и бананы, рассказал экономист Александр Абрамов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он сделал этот вывод на основе так называемого «Индекса Мишек». Этот показатель рассчитывает динамику цен на основные продукты в корзине россиян. Туда входят подсолнечное и сливочное масла, яйца, хлеб, сельдь, фрукты и овощи.
По данным Абрамова, за год подешевела морковь (-38,6%), детский мармелад Fruit-Tella (-24,6%), бананы (-3,1%) и яйца «Окские» категории С1 (-2,0%). С другой стороны, резко подорожал целый ряд продуктов: апельсиновый сок J7 (+58,3%), подсолнечное масло «Олейна» (+19,3%), масло «Домик в деревне» (+30,9%), сельдь «Матиас» (+18,0%) и самый дешевый белый хлеб (+16,8%).
Ранее сообщалось, что уровень «инфляции для бедных» (роста цен товаров и услуг из корзины для малообеспеченных россиян) обогнал общую инфляцию в России, при этом разрыв увеличивается, напоминает НСН.
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