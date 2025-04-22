«Инфляция для бедных» в России оказалась выше общей

Так, по итогам марта 2025 года официальная инфляция составила более 10%, а уровень «инфляции для бедных» достиг 17%. Подобную тенденцию объясняют ростом стоимости продовольствия, доля которого существенно выше в «инфляции для бедных».

По мнению аналитиков, это сильно сокращает эффективность государственной социальной политики. Несмотря на то, что пенсии и иные выплаты индексируются, исходя из уровня инфляции, получающие их россияне на деле сталкиваются с совершенно другим ростом расходов.

«Инфляция для бедных» учитывает услуги транспорта и ЖКХ, моющие средства, медикаменты, а также минимальный набор продуктов питания (без животного масла, алкоголя и ряда других продовольственных товаров).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

