Экономист: Украина сама виновата в энергетических проблемах
Украина сама породила проблемы с транзитом газа, которые могут грозить стране из-за трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «Наш».
«Первый газотранспортный поток в обход Украины начали строить в 1994 году (газопровод "Ямал-Европа". – НСН), когда Россия и Германия предложили создать газотранспортный консорциум», — подчеркнул эксперт.
По словам Атаманюка, консорциум объединил бы поставщика, транзитера и основного потребителя газа в Европе, и Украина имела бы «заполненный на 100% газопровод». Однако Киев отказался от этого.
«Потому что воровать же надо, надо было воровать газ из трубы, постоянно об этом были скандалы. Это невозможно без высшего руководства страны… И нужно было воровать деньги из "Нафтогаза", это всегда был бизнес президентов», — заявил экономист.
Атаманюк добавил, что в итоге другие стороны процесса увидели в Украине ненадежного партнера и занялись строительством различных трубопроводов.
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