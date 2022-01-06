Во фракции Зеленского призвали возобновить импорт российского газа на Украину
Украина не может обойтись без газа из России и должна возобновить прямой импорт российского топлива. Об этом заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа», замглавы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский в эфире телеканала «Наш».
«Я глубоко убежден, что нам нужно создать рабочую группу, определить площадку с российским "Газпромом" и закупать у "Газпрома" газ напрямую по открытому контракту, по понятной цене, а не покупать в Словакии и швейцарских офшорах с накрутками», — считает депутат.
По словам Семинского, Украина «не вытягивает без российского газа». Парламентарий отметил, что следует определить группы переговорщиков от Украины и «Газпрома» и найти европейскую площадку для встречи сторон.
Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что снабжение Украины газом находится под угрозой из-за действий «Газпрома», спровоцированных политикой европейских стран.
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