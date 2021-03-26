«Право на пармезан». Экономист призвал не забывать о богатых россиянах
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС рассказал НСН, почему итальянский сыр не сможет заменить ни одна другая страна.
У жителей России есть право на употребление пармезана, заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН» главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.
Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью Forbes назвал ошибкой включение пармезана в список продуктов, импорт которых в Россию был запрещен в ответ на введенные странами ЕС санкции. По его словам, этот сыр в санкционный список свежих продуктов попал ошибочно — он не относится к свежим сырам. Дипломат сообщил, что сейчас изучением этого вопроса занимается Роспотребнадзор.
«Когда мы запрещаем ввоз каких-то продуктов, то говорим, что у нас падает уровень продовольственной безопасности. Но никогда даже не обсуждаем, что кроме бедных есть богатые люди. У них тоже есть право на питание в соответствии со своими доходами — у них есть право на пармезан. Почему надо им запрещать пользоваться товаром, который есть на мировом рынке? Несправедливо лишать людей права на какой-то продукт, нужно искать более мягкие варианты регулирования. Тут нужна гибкость, чтобы не вернуться к временам запретов на кока-колу. Пусть товар будет дороже, пусть его обложат пошлинами, но оставят, чтобы его можно было ввозить. Пармезан — это специфический товар и специфический производитель, заменить его другая страна не может», — сказал Узун.
По мнению экономиста, пармезан — особый продукт, который можно исключить из списка запрещенных.
«Не думаю, что это как-то влияет на политику, его можно разрешить, а не давить тракторами», — заявил Узун, отметив, что со времени введения контрсанкций свой пармезан в России так и не появился на прилавках магазинов.
«Мы пробовали создать пармезан, заявили, что развернем свое сыроварение, но на все это нужно время и вложения. Есть фермеры, которые пытаются сделать такой сыр. Медведев как-то пробовал у одного фермера пармезан, сказал, что это еще не пармезан, «но вы молодцы» (это произошло на выставке «Золотая осень-2016», проходившей в Москве — прим. НСН). Государство должно поддерживать фермеров, чтобы вывести их на рынок. Потом, если продукт будет хорошим и дешевле иностранного аналога, то покупатель будет брать его», — сказал экономист, допустив, что при создании условного пармезана у российских фермеров получится какой-то другой сыр, который, возможно, будет лучше пармезана итальянского. .
Вместе с тем, в Роспотребнадзоре уже прокомментировали слова итальянского посла. Там подчеркнули, что в обязанности организации «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров».
Пармезан является защищенной торговой маркой, им может называться только сыр, произведенный в итальянских провинциях Парма или Реджо-нель-Эмилия. В России под таким брендом сейчас реализовывается как отечественная, так и зарубежная продукция.
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