«Право на пармезан». Экономист призвал не забывать о богатых россиянах

По мнению экономиста, пармезан — особый продукт, который можно исключить из списка запрещенных.

«Не думаю, что это как-то влияет на политику, его можно разрешить, а не давить тракторами», — заявил Узун, отметив, что со времени введения контрсанкций свой пармезан в России так и не появился на прилавках магазинов.

«Мы пробовали создать пармезан, заявили, что развернем свое сыроварение, но на все это нужно время и вложения. Есть фермеры, которые пытаются сделать такой сыр. Медведев как-то пробовал у одного фермера пармезан, сказал, что это еще не пармезан, «но вы молодцы» (это произошло на выставке «Золотая осень-2016», проходившей в Москве — прим. НСН). Государство должно поддерживать фермеров, чтобы вывести их на рынок. Потом, если продукт будет хорошим и дешевле иностранного аналога, то покупатель будет брать его», — сказал экономист, допустив, что при создании условного пармезана у российских фермеров получится какой-то другой сыр, который, возможно, будет лучше пармезана итальянского. .

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре уже прокомментировали слова итальянского посла. Там подчеркнули, что в обязанности организации «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров».

Пармезан является защищенной торговой маркой, им может называться только сыр, произведенный в итальянских провинциях Парма или Реджо-нель-Эмилия. В России под таким брендом сейчас реализовывается как отечественная, так и зарубежная продукция.

