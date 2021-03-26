Эксперты рассказали о потерях производителей из-за госрегулирования цен на масло

Масложировая отрасль недополучила более 15 млрд рублей из-за введения предельных цен на подсолнечное масло. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на расчеты консалтинговой компании KPMG.

Российское правительство, ряд производителей и торговых сетей в декабре прошлого года заключили соглашения об установлении предельной стоимости подсолнечное масла и сахара. По условиям договоров, цена масла в рознице не должна превышать 110 рублей за литр, а стоимость сахара должна быть не более 46 рублей за килограмм, напоминает РИА ФАН.

По оценке директора центра компетенций в АПК компании Ильи Строкина, при расхождении цен на внешнем и внутреннем рынках производители не получают около 30 тысяч рублей с тонны проданного масла. По итогам года недополученные доходы могут превысить отметку в 50 млрд рублей.

Как отметил эксперт, введенное государством регулирование цен позволило снизить стоимость этой продукции на российском рынке, однако привело к диспаритету с ценами в мире. На глобальном рынке стоимость подсолнечного масла составляет более тысячи долларов за тонну, и при этом условии розничная цена продукта должна составлять около 200 рублей за бутылку вместо установленных властями 110 рублей.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, производители масла из-за госрегулирования недополучили около 7,5 млрд рублей. Примерно такой же объем средств запланирован на субсидии для производителей масложировой продукции до конца 2021 года. В Минсельхозе считают, что субсидирование компенсирует предприятиям существенную часть доходов, недополученных из-за соглашений о стабилизации цен.

Между тем, накануне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство выступает против госрегулирования цен на продукты, напоминает Газета.ру. При этом замминистра отметил, что соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло оправдали себя.

