Италия попросила Россию отменить ограничения на ввоз пармезана

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что сыр пармезан ошибочно включили в список контрсанкций против свежих продуктов, сообщает РИА Новости.

По его словам, пармезан не содержит лактозы, а значит не является свежим сыром.

«Мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена», - сказал дипломат.

Терраччано добавил, что речь не идёт об отмене контрсанкций, так как в Италии понимают причину, по которой они были введены. Однако отмена ограничений, по его мнению, «была бы хорошим жестом», так как Рим всегда оставался дружественным к Москве, несмотря на международную обстановку.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против России из-за воссоединения Крыма с РФ. В ответ Владимир Путин подписал указ о введении продовольственного эмбарго против стран, которые поддержали санкции. Согласно документу продукция, ввезённая в РФ из этих государств подлежит уничтожению. В декабре 2020 года кабмин РФ продлил действие контрсанкий до 31 декабря 2021 года, сообщает RT.



