Италия попросила Россию отменить ограничения на ввоз пармезана
Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что сыр пармезан ошибочно включили в список контрсанкций против свежих продуктов, сообщает РИА Новости.
По его словам, пармезан не содержит лактозы, а значит не является свежим сыром.
«Мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена», - сказал дипломат.
Терраччано добавил, что речь не идёт об отмене контрсанкций, так как в Италии понимают причину, по которой они были введены. Однако отмена ограничений, по его мнению, «была бы хорошим жестом», так как Рим всегда оставался дружественным к Москве, несмотря на международную обстановку.
Ранее Евросоюз ввёл санкции против России из-за воссоединения Крыма с РФ. В ответ Владимир Путин подписал указ о введении продовольственного эмбарго против стран, которые поддержали санкции. Согласно документу продукция, ввезённая в РФ из этих государств подлежит уничтожению. В декабре 2020 года кабмин РФ продлил действие контрсанкий до 31 декабря 2021 года, сообщает RT.
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