Экономист спрогнозировала подорожание импортных товаров до 20%

Импортные товары в России могут подорожать из-за снижения порога беспошлинных онлайн-покупок. Такое мнение высказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

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Она напомнила, что с 1 апреля порог беспошлинных онлайн-покупок снижается с 1000 до 200 евро. Цены могут подняться еще раньше на ожиданиях о повышенном спросе на уже имеющуюся на рынке продукцию, допустила эксперт.

По мнению Новиковой, в первую очередь снижение порога коснется товаров широкого потребления, включая одежду, обувь и товары для дома. Экономист считает, что цены на них могут вырасти на 15-20%, сообщает «Газета.Ru».

Ранее Министерство финансов России не поддержало сохранение порога беспошлинных онлайн-покупок на уровне 1000 евро, напоминает «Радиоточка НСН».

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