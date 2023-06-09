Экономист спрогнозировал высокую инфляцию в мире в 2025-2026 годах
Высокая инфляция грозит мировой экономике в 2025-2026 годах, цены будут расти на фоне увеличения стоимости нефти до $130-150 за баррель. Об этом заявил управляющий директор M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, в 2023 году инфляция замедлилась, во второй половине года возможно облегчение денежно-кредитной политики ведущих Центробанков мира. Однако такой тренд может оказаться временным.
«Резкий рост цен, в частности на продовольствие, указывает, что инфляция никуда не уходит. В 2025-2026 годах ожидается возвращение более высоких уровней инфляции— 5-7% в сравнении с ожидаемым коридором 4-5% в 2023-м, если смотреть на экономику США», — спрогнозировал экономист.
По мнению Ачкасова, инфляция будет усиливаться на фоне роста стоимости сырья и промышленных металлов. Также на ситуацию повлияет увеличение цен на сельхозпродукцию из-за дисбаланса между спросом и ограничениями посевных площадей.
Эксперт рекомендовал во время инфляции и экономических потрясений инвестировать в золото и драгметаллы, кроме того, высокую доходность могут показать вложения в промышленные металлы и сельскохозяйственные активы.
Между тем глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов предупредил, что годовая инфляция в РФ может ускориться летом и превысить 4%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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