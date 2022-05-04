Колташов: Рубль и дальше будет укрепляться
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Глава ЕК сообщила подробности шестого пакета антироссийских санкций
В рамках шестого пакета санкций против России в Евросоюзе запретят трансляцию крупных российских вещателей, а также отключат Сбербанк от международной системы SWIFT, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Василий Колташов: «Российские банки практически полностью теперь попадут по санкции, и наверное, только «Газпромбанк» в силу просто европейской необходимости останется вне этого режима. Что касается средств массовой информации, то их в Евросоюзе считают особенно опасными, поскольку точка зрения, которую они доносят, в принципе совпадает с интересами европейских граждан, и полностью не совпадает с политикой Соединенных Штатов, Англии и брюссельской бюрократии», - отметил экономист.
В Госдуме допустили, что ЕС скоро придется платить за нефть рублями
Европейские страны еще долгое время не смогут отказаться от импорта российской нефти, за которую, вероятно, тоже придется расплачиваться рублями, решение европейцев приведет только к росту цены на энергоносители, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Василий Колташов: «Европейские страны ещё долгое время не смогут отказаться от импорта российской нефти. Это приведёт к тому, что рублёвое обеспечение увеличится. Точнее рубль будет в большей мере обеспечен внешней торговлей России, и это означает укрепление рубля. Европейские страны пытаются сейчас попробовать отказаться от российской нефти, но эта попытка понесёт за собой рост цен, особенно цен на топливо. Просто потому что заменить российскую нефть трудно, да и самое главное, если вы заменяете её, вам придётся наложить на процесс несколько погрузочно-разгрузочных работ», - пояснил собеседник.
Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года
Рубль открыл торговый день резким укреплением к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи. В самом начале торгов доллар впервые с июня 2020 года падал ниже 69 рублей — до 68,63. Евро снижался до 72 рублей.
Василий Колташов: «Можно ожидать дальнейшее укрепление российской валюты. На рост рубля влияет в первую очередь тот факт, что мы начинаем всё больше товаров продавать за рубли, а с укрепление рубля возрастает ценность российских ценных бумаг и фондовый рынок у нас тоже начинает оживать. Статус России в мировой экономической системе повышается. Это хорошо для рубля, это хорошо для покупательной способности граждан. Хотя мы пока и не очень-то фиксируем изменение цен в лучшую сторону. Они повысились. Но если дальше рубль будет укрепляться, то есть надежда, что наши внутренние цены будут даже понижаться», - предположил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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