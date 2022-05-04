Колташов: Рубль и дальше будет укрепляться

Василий Колташов: «Можно ожидать дальнейшее укрепление российской валюты. На рост рубля влияет в первую очередь тот факт, что мы начинаем всё больше товаров продавать за рубли, а с укрепление рубля возрастает ценность российских ценных бумаг и фондовый рынок у нас тоже начинает оживать. Статус России в мировой экономической системе повышается. Это хорошо для рубля, это хорошо для покупательной способности граждан. Хотя мы пока и не очень-то фиксируем изменение цен в лучшую сторону. Они повысились. Но если дальше рубль будет укрепляться, то есть надежда, что наши внутренние цены будут даже понижаться», - предположил он.

