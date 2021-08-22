Экономист спрогнозировал курс рубля на следующую неделю

По его словам, это случилось вследствие коррекции цен на сырьевые активы. Не исключено, что до конца года сократится приток долларовой ликвидности вследствие изменения политики со стороны ФРС.

«Рубль за это время обесценился с 73,2 до 74,0 за доллар», — отметил эксперт. На предстоящей неделе вероятно обратное движение в результате повышенного спроса на рублевую ликвидность, так как до конца августа предприятиям нужно будет перечислить НДС, НДПИ, налог на прибыль и акцизы.

Петроневич ожидает до конца года курс доллара на уровне 72-73 рублей.

Как сообщалось, если учитывать уровень инфляции и бюджетные расходы России, связанные с эпидемией коронавируса, то при текущей рублевой стоимости нефти рубль оценен справедливо.

