Экономист: Рубль зависит от нефти, а нефть от коронавируса
Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН оценил прогнозы главы ВТБ о курсе рубля в 2020 году, объяснив связь курса национальной валюты с пандемией из-за коронавируса.
Председатель правления ВТБ Андрей Костин заверил, что в 2020 году курс национальной валюты не выйдет за пределы 80 рублей за доллар, так как у Минфина РФ и Банка России есть возможность поддерживать курс рубля в случае необходимости, пишет РБК. По оценке Костина, недавний рост доллара на 15% по отношению рублю — это допустимые для банков пределы, а в 2021 году национальная валюта и вовсе укрепится.
Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН усомнился в реализации такого прогноза, сообщив, что в первую очередь, рубль зависит от экспортных цен на российскую нефть.
«Дело в том, что рубль очень сильно зависит от цен на нефть, и если предположить, что в обозримом будущем цены на нефть вырастут, тогда этот прогноз действительно можно назвать верным. Но когда это произойдёт и произойдёт ли вообще, к сожалению, точно спрогнозировать невозможно. Поэтому я считаю, что это достаточно смелое утверждение, потому что пока даже приблизительно не видно, когда и до какого уровня восстановятся цены на нефть. А без этого, реализация такого прогноза крайне маловероятна», - рассказал экономист.
Также он добавил, что есть и множество других факторов, влияющих на курс рубля и затрудняющих прогнозы, и отметил, что основной фактор – цены на нефть, сегодня зависит от карантина, введённого во всём мире из-за коронавируса.
«Трудно назвать такой фактор, который не влияет на курс валюты. В принципе, на курс национальной валюты оказывает влияние гигантское количество факторов, иногда даже просто заявления влиятельных политиков. Но самое сильное воздействие на рубль имеет всё же стоимость российского сорта нефти, поставляемого на экспорт. Плюс ещё анализ затрудняется из-за того, что на цены на нефть очень сильно влияет карантин, объявленный из-за коронавируса. Сегодня существует много теорий, объясняющих валютный курс, и сам факт существования этих теорий говорит о большом количестве факторов, воздействующих на него», - заявил Сергей Хестанов.
Накануне министр финансов России Антон Силуанов, заявил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года сократятся до 7 трлн рублей. А если действующие цены на нефть сохранятся, то накоплений России хватит до 2024 года.
Ранее он заявлял, что из ФНБ на поддержку российской экономики в условиях пандемии коронавируса выделяется 2 трлн рублей.
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