ФНБ к концу года опустеет до 7 трлн рублей

Ранее министр заявил, что из ФНБ на поддержку российской экономики в условиях пандемии коронавируса выделяется 2 трлн рублей.

Напомним, член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил в эфире НСН, что нынешним с правительством восстановление экономики России невозможно.

«У нас такой уровень налогообложения, что нашим нефтяным компаниям работать невыгодно. У нас уже шесть лет падают показатели геологоразведки, и то, что мы добываем достаточно много нефти, можно скорее списать на инерцию. Уровень налогообложения нефтяной отрасли в России абсолютно не соответствует условиям хозяйственной деятельности в 18 субъектах федерации, которые все вместе содержат 70% всех доказанных запасов нефти. У нас ситуация очень сложная без всякого коронавируса и без всякого кризиса. Как это будет всё восстанавливаться, развиваться, сказать очень сложно. Пока у нас такое правительство, какое мы имеем сейчас, я думаю, что восстановление экономики России невозможно», - заявил Танкаев.

