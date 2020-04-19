ФНБ к концу года опустеет до 7 трлн рублей
Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года сократятся до 7 трлн рублей. Заявление министра финансов России Антона Силуанова передает ТАСС.
По словам Силуанова, оставшихся финансовых ресурсов Фонда при сохранении действующих цен на нефть России хватит до 2024 года.
Ранее министр заявил, что из ФНБ на поддержку российской экономики в условиях пандемии коронавируса выделяется 2 трлн рублей.
Напомним, член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев заявил в эфире НСН, что нынешним с правительством восстановление экономики России невозможно.
«У нас такой уровень налогообложения, что нашим нефтяным компаниям работать невыгодно. У нас уже шесть лет падают показатели геологоразведки, и то, что мы добываем достаточно много нефти, можно скорее списать на инерцию. Уровень налогообложения нефтяной отрасли в России абсолютно не соответствует условиям хозяйственной деятельности в 18 субъектах федерации, которые все вместе содержат 70% всех доказанных запасов нефти. У нас ситуация очень сложная без всякого коронавируса и без всякого кризиса. Как это будет всё восстанавливаться, развиваться, сказать очень сложно. Пока у нас такое правительство, какое мы имеем сейчас, я думаю, что восстановление экономики России невозможно», - заявил Танкаев.
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