Экономист: рост цен на ресурсы способен компенсировать спад в экономике России

Несмотря на давление на Россию со стороны западных стран, санкции — как уже принятые, так и те, которые возможно будут введены, в частности, нефтяное эмбарго со стороны Евросоюза, Москва может выиграть, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового эксперта Александра Чечерина.

Володин рассказал о законопроектах в поддержку граждан и экономики в условиях санкций

По его словам, России, которая является одним из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание энергоресурсов. Ситуация вокруг Украины спровоцировала дополнительный рост цен на сырье, металлы и сталь.

Как считает эксперт, вряд ли в ближайшие месяцы ситуация поменяется. Этот тренд выгоден экономике России: спад объемов экспорта может быть скомпенсирован ростом цен.

Дополнительным источником средств для Москвы может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми Россия уже работает.

Напомним, ФРГ откажется от импорта нефти из России до конца 2022 года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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