Экономист: рост цен на ресурсы способен компенсировать спад в экономике России
Несмотря на давление на Россию со стороны западных стран, санкции — как уже принятые, так и те, которые возможно будут введены, в частности, нефтяное эмбарго со стороны Евросоюза, Москва может выиграть, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового эксперта Александра Чечерина.
По его словам, России, которая является одним из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание энергоресурсов. Ситуация вокруг Украины спровоцировала дополнительный рост цен на сырье, металлы и сталь.
Как считает эксперт, вряд ли в ближайшие месяцы ситуация поменяется. Этот тренд выгоден экономике России: спад объемов экспорта может быть скомпенсирован ростом цен.
Дополнительным источником средств для Москвы может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми Россия уже работает.
Напомним, ФРГ откажется от импорта нефти из России до конца 2022 года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри Евросоюза.
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