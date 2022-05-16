Экономист: рост цен на ресурсы способен компенсировать спад в экономике России

По его словам, России, которая является одним из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание энергоресурсов. Ситуация вокруг Украины спровоцировала дополнительный рост цен на сырье, металлы и сталь.

Как считает эксперт, вряд ли в ближайшие месяцы ситуация поменяется. Этот тренд выгоден экономике России: спад объемов экспорта может быть скомпенсирован ростом цен.

Дополнительным источником средств для Москвы может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми Россия уже работает.

Напомним, ФРГ откажется от импорта нефти из России до конца 2022 года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри Евросоюза.

