Россиян предупредили о росте цен на продукты
Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в эфире НСН пояснил, как новый закон на рост НДС для пальмового масла повлияет на россиян.
Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в эфире НСН отметил прямую взаимосвязь между законом о снижении НДС на фрукты и овощи и ростом налога на пальмовое масло - с бюджетом россиян.
«Пальмовое масло – довольно распространенный компонент, который используется в производстве большого количества продуктов питания. Соответственно, его подорожание скажется на конечной стоимости многих привычных для потребителя продуктов и будет чувствительным для кошелька каждого гражданина.
Что касается фруктов и овощей – это полезная история. К сожалению, в нашей стране она имеет сезонный характер, и потребитель будет ощущать небольшое снижение цен на эту продукцию в определенные сезоны», - пояснил эксперт.
Олег Павлов считает, что направить поступления от роста НДС на пальмовое масло на развитие молочной отрасли можно только при наличии необходимых финансовых инструментов и разработки нормативной базы.
«Без адресной помощи, льгот, программ одним повышением НДС вряд ли удастся решить вопрос о развитии молочной отрасли в стране. Если дополнительный НДС будет распределяться на поддержку отечественных сельхозпроизводителей не адресно, а через какие-то другие схемы, эффект, на который рассчитывают власти, можно не достичь», - убежден собеседник НСН.
Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал НСН, почему будут расти цены в 2019 году.
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