Эксперты не верят, что рубль укрепился надолго

Российская валюта в ближайшее время может укрепиться по отношению к доллару до уровня 67-68 рублей, в лучшем случае — до 65 рублей, однако в перспективе двух-трёх месяцев вновь ослабеет. Такой прогноз дают опрошенные РБК аналитики и эксперты.

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Во вторник, 2 июня, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 69 рублей. В последние недели рубль дорожает к основным валютам благодаря росту цен на нефть, сокращению импорта товаров, отмене поездок за границу и снижению дивидендов, ради которых экспортёры готовы продавать валютную выручку, говорят эксперты.

В то же время восстановление международных поездок и сокращение валютных интервенций ЦБ могут привести к ослаблению до 70-75 рублей за доллар к осени, говорится в материале. С отменой карантинных мер увеличится и импорт, что тоже сыграет против рубля.

Ранее экономист Сергей Хестанов в эфире НСН также высказал мнение, что рубль укрепился ненадолго. По его оценке, ослабление курса может произойти уже в конце июня, когда станет понятна глубина падения валютной выручки от экспорта нефти в связи с мартовским обвалом цен.

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