Путин обсудил с премьером Италии оплату за газ

Президент РФ Владимир Путин провел разговор итальянским премьер-министром Марио Драги, в ходе которого стороны обсудили оплату за российский газ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин дал пояснения Драги по вопросу перехода оплаты российского газа рублями.

Также российский президент проинформировал итальянского премьера о ходе переговоров РФ и Украины, прошедших в Стамбуле.





