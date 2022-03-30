Путин обсудил с премьером Италии оплату за газ
30 марта 202219:59
Президент РФ Владимир Путин провел разговор итальянским премьер-министром Марио Драги, в ходе которого стороны обсудили оплату за российский газ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Путин дал пояснения Драги по вопросу перехода оплаты российского газа рублями.
Также российский президент проинформировал итальянского премьера о ходе переговоров РФ и Украины, прошедших в Стамбуле.
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30 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru