Frank RG: Банки выдали россиянам кредиты на 16,8 трлн рублей в 2023 году

Отмечается, что за год объем предоставленных населению розничных ссуд вырос на 57%, или на 6,1 трлн рублей. При этом указывается, что почти половина новых кредитов пришлась на ипотеку.

Подчеркивается, что в декабре был зафиксирован рост выдачи кредитов физическим лицам. Так, объем выдач по итогам месяца составил 1,43 трлн рублей, что на 1,42%, то есть на 20 млрд рублей больше значения ноября.

Ранее сообщалось, что российские власти с 1 января 2024 года обязали банки и микрофинансовые организации предупреждать граждан о критичной долговой нагрузке. При этом крупные российские банки сообщили, что в стране пока не сложилось единой практики информирования россиян о высоком уровне финансовой нагрузки, передает «Радиоточка НСН».

