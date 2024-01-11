Frank RG: Банки выдали россиянам кредиты на 16,8 трлн рублей в 2023 году
В 2023 году россияне набрали 52 млн кредитов на 16,76 трлн рублей. Такие данные следуют из исследования аналитического агентства Frank RG.
Отмечается, что за год объем предоставленных населению розничных ссуд вырос на 57%, или на 6,1 трлн рублей. При этом указывается, что почти половина новых кредитов пришлась на ипотеку.
Подчеркивается, что в декабре был зафиксирован рост выдачи кредитов физическим лицам. Так, объем выдач по итогам месяца составил 1,43 трлн рублей, что на 1,42%, то есть на 20 млрд рублей больше значения ноября.
Ранее сообщалось, что российские власти с 1 января 2024 года обязали банки и микрофинансовые организации предупреждать граждан о критичной долговой нагрузке. При этом крупные российские банки сообщили, что в стране пока не сложилось единой практики информирования россиян о высоком уровне финансовой нагрузки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru