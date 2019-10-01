Минфин нашел способ заставить богатых россиян платить налоги в РФ

Министерство финансов России предложило сократить в два раза срок, необходимый для признания того или гражданина налоговым резидентом – до 90 дней, сообщает РБК.

Сейчас люди, которые проводят в стране менее 183 дней в год, могут не делать отчисления в российский бюджет.