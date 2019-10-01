Минфин нашел способ заставить богатых россиян платить налоги в РФ
Министерство финансов России предложило сократить в два раза срок, необходимый для признания того или гражданина налоговым резидентом – до 90 дней, сообщает РБК.
Сейчас люди, которые проводят в стране менее 183 дней в год, могут не делать отчисления в российский бюджет.
Соответствующий законопроект Минфин уже направил на рассмотрение Госдумы, сообщает Ura.ru. Предполагается, что данная инициатива потенциально угрожает именно состоятельным россиянам, которые пользуются этой возможностью, чтобы не платить налоги.
При этом законопроект предполагает, что налоги должны будут платить и граждане, которые проводят в стране менее 90 дней, при наличии у них недвижимости, а также личных и экономических связей, отмечает «ФедералПресс».
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