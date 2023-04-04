Экономист рассказал о будущем рубля после ослабления
Длительный период ослабления российской валюты повлечет за собой разворот на валютном рынке, рассказал НСН экономист Андрей Кочетков.
Реальные причины активного ослабления рубля не до конца ясны из-за скромных объемов торгов на бирже, однако в скором времени рубль начнет привычное в таких ситуациях укрепление, сказал НСН ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Биржевой курс евро 4 апреля поднимался выше 86 рублей впервые за последний год. Доллар вырос до 79 рублей впервые с 19 апреля прошлого года.
«Полгода назад мы жили с курсом в районе 60-65 рублей за доллар, и все говорили, что нам не нужен ни слишком слабый, ни слишком крепкий рубль, то сегодня мы наблюдаем достаточно длительный и активный период ослабления. Причины происходящего не до конца ясны, потому что объемы на бирже достаточно скромные. Они даже уступают тому, что мы видели до Нового года. Поэтому сложно говорить, что на рубль проводится серьезная спекулятивная атака на рубль», - сказал Кочетков.
Собеседник прогнозирует разворот на валютном рынке с последующим ослаблением доллара и евро.
«Скорее всего, это не рыночные факторы. После периода ускорения мы, как правило, наблюдаем разворот на валютном рынке, и у нас есть такой фактор как разрыв между инфляцией и доходностью рынка облигаций федерального займа. Как правило, такие разрывы впоследствии сокращаются. Наши банки и граждане уходят из валютных позиций. Переводят свои средства в ОФЗ, и за счет этого у нас укрепляется рубль. Доллар и евро будут гораздо слабее», - заключил он.
Ранее финансовый эксперт объяснил причины резкого роста курса валют, сообщает «Радиоточка НСН».
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