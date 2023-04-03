Названы причины ослабления рубля на фоне роста нефтяных цен
Рубль на торгах в понедельник, 3 апреля, резко ослаб по отношению к доллару и евро.
Падение курса российской валюты связано с окончанием налогового периода. Об этом РБК заявили опрошенные эксперты.
В конце марта для оплаты налогов экспортеры переводили валютную выручку в рубли, отметили аналитики.
Еще одним фактором стало снижение экспорта в денежном выражение и рост импортных операций. Дополнительное давление на рубль оказывают сделки по продаже иностранным бизнесом российских активов, объяснили эксперты.
По их мнению, рост нефтяных котировок поддержит рубль в будущем. Однако частично эффект высоких цен на энергоносители будет нивелирован изменением ситуации с продажей юаней из Фонда национального благосостояния.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия предлагает использовать китайские юани в расчетах с другими странами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru