Экономист рассказал, надо ли россиянам срочно снимать наличные

«Война, конечно, штука дорогая, но то, что используется сейчас в военных действиях, — это прошлые затраты», - сказал Беляев «Вечерней Москве».

По словам экономиста, некоторый запас наличных всегда лучше иметь под рукой, но увеличивать его сейчас на фоне операции на Украине нет необходимости. Беляев пояснил, что это локальный конфликт, а не крупномасштабные военные действия и экономика не переходит на военные рельсы.

В Центробанке РФ ранее предупредили, что банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» из-за новых санкций не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay.



