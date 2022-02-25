СМИ: Германия может заморозить активы россиян

Активы граждан России в немецких компаниях, банках и инвестиционных фондах, а также ценные бумаги могут быть заморожены в ФРГ в рамках санкций, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на данные германских ведомств. По предварительной оценке вложения россиян в германскую экономику составляют сейчас примерно 25 миллиардов евро.

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По данным издания, только за 2019 год российские фирмы и частные лица вложили в Германии почти 9 миллиардов евро в виде прямых инвестиций.

Крупнейший российский партнер ФРГ - «Газпром».

Как отмечается, в подсчитанном приблизительном объеме активов российских граждан не учитываются вложения россиян в немецкую недвижимость.

Ранее в Германии выступили за санкции против Путина и Лаврова.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияИнвестицииСанкции Против РоссииСанкции ЕС
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