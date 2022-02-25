СМИ: Германия может заморозить активы россиян

По данным издания, только за 2019 год российские фирмы и частные лица вложили в Германии почти 9 миллиардов евро в виде прямых инвестиций.

Крупнейший российский партнер ФРГ - «Газпром».

Как отмечается, в подсчитанном приблизительном объеме активов российских граждан не учитываются вложения россиян в немецкую недвижимость.

Ранее в Германии выступили за санкции против Путина и Лаврова.

