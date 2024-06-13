Экономист рассказал, как отразится запрет на торги на Мосбирже на россиянах

Он предрек рост спроса на наличную валюту и криптовалютные активы формата USDT, что незначительно отразится на росте соответствующих цен. Также экономист подчеркнул, что покупать наличную валюту ориентировочно до 20–25 июня будет невыгодно.

«Возможно временное замедление внешней торговли в июне, пока участники ВЭД не приспособятся к новым механизмам оплаты», - сказал Корень в беседе с «ФедералПресс».

Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в беседе с «Радиоточкой НСН» посоветовал россиянам, у которых есть сбережения в валюте, хранить их, а не бежать продавать.

