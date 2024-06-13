Экономист рассказал, как отразится запрет на торги на Мосбирже на россиянах
Обычные люди не почувствуют никаких ограничений из-за прекращения торгов с долларом и евро на Мосбирже, заявил кандидат экономических наук, преподаватель ВВГУ Андрей Корень.
Он предрек рост спроса на наличную валюту и криптовалютные активы формата USDT, что незначительно отразится на росте соответствующих цен. Также экономист подчеркнул, что покупать наличную валюту ориентировочно до 20–25 июня будет невыгодно.
«Возможно временное замедление внешней торговли в июне, пока участники ВЭД не приспособятся к новым механизмам оплаты», - сказал Корень в беседе с «ФедералПресс».
Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в беседе с «Радиоточкой НСН» посоветовал россиянам, у которых есть сбережения в валюте, хранить их, а не бежать продавать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru